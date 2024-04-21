Диверсии под Харьковом, проблемы для ЕС: "Кинжалы" доносят Западу то, что не могут объяснить дипломаты

Эксперты высоко оценивают боевые характеристики русского гиперзвукового оружия. Однако политологи уделяют внимание не только военным успехам России, но и возможному влиянию новейшего вооружения России на дипломатию с Западом.
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