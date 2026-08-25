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Воронежские новости

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148 воздушных целей средства ПВО сбили над территориями РФ

148 воздушных целей средства ПВО сбили над территориями РФ

В ночь на 25 августа силы ПВО сбили 148 воздушных целей над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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