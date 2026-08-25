148 воздушных целей средства ПВО сбили над территориями РФ

В ночь на 25 августа силы ПВО сбили 148 воздушных целей над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии