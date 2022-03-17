Сорокин о поездке на игру со «Спартаком»: «В 6:30 утра выехали из Краснодара, в 22:00 были в Москве»

Егор Сорокин рассказал, как «Краснодар» добирался на гостевой матч со «Спартаком» (2:1). Защитник южан дал комментарий после игры 21-го тура РПЛ.
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