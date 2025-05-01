Economist: чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе Белого дома общаться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет журнал Economist.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии