Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 523 подписчика

Economist: чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

Economist: чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе Белого дома общаться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет журнал Economist.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх