Огородникам напомнили, когда лучше всего высаживать огурцы в парник и грунт Ирэн ОрлонскаяНачало лета – это важный период для садоводов: наступает сезон жары, который требует особой внимательности при подготовке к посадке овощей.
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