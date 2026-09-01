Глава судейского комитета обратился в ЭСК РФС по поводу победного пенальти «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Через нелепый фол вымучило победу «Динамо» в выездном матче с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ – на 73-й минуте защитник железнодорожников Сесара Монтес попал по щиколотке в своей штрафной Ярославу Гладышеву, контакт был – арбитр Иван Абросимов тут же указал на «точку».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым