Глава судейского комитета обратился в ЭСК РФС по поводу победного пенальти «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Через нелепый фол вымучило победу «Динамо» в выездном матче с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ – на 73-й минуте защитник железнодорожников Сесара Монтес попал по щиколотке в своей штрафной Ярославу Гладышеву, контакт был – арбитр Иван Абросимов тут же указал на «точку».