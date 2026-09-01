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Спорт Уик-Энд

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Глава судейского комитета обратился в ЭСК РФС по поводу победного пенальти «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Глава судейского комитета обратился в ЭСК РФС по поводу победного пенальти «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Через нелепый фол вымучило победу «Динамо» в выездном матче с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ – на 73-й минуте защитник железнодорожников Сесара Монтес попал по щиколотке в своей штрафной Ярославу Гладышеву, контакт был – арбитр Иван Абросимов тут же указал на «точку».

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