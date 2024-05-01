Уровень воды в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области достиг 1228 см

Уровень воды в реке Ишим около тюменского села Абатское за минувшие сутки вырос на семь сантиметров. Об этом свидетельствуют гидрологические бюллетени, опубликованные в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
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