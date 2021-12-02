Скарлетт Йоханссон объяснила решение подать в суд на Disney

По словам популярной актрисы, нужно знать себе цену и стоять на своем. Фото: Flickr Актриса Скарлетт Йоханссон считает, что ее решение о подаче иска в суд на компанию Disney, говорит о том, что «важно знать себе цену и уметь настоять на своем».