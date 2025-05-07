Небензя: Россия не монополизирует Победу — победили все народы СССР

Россия не претендует на единоличное право считаться победителем — в Великой Отечественной войне победили все народы, входившие в состав Советского Союза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.