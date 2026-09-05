НИУ ВШЭ: новая ИИ-модель одновременно оценивает чувства и черты личности

Ученые НИУ ВШЭ вместе с экспертами Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и Центра практического ИИ Сбера создали нейросеть, которая по поведению человека одновременно распознает эмоции, оценивает видимые черты личности и выявляет амбивалентность — неуверенность или противоречивость поведения.
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