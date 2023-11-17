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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Принц Бахрейна призвал ХАМАС освободить израильских заложников

Принц Бахрейна призвал ХАМАС освободить израильских заложников

МАНАМА, 17 ноября, ФедералПресс. Выступая на открытии дискуссионного форума «Манамский диалог», наследный принц Королевсва Бахрейн Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа призвал Израиль и Палестину освободить заложников.

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