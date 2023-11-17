Принц Бахрейна призвал ХАМАС освободить израильских заложников

МАНАМА, 17 ноября, ФедералПресс. Выступая на открытии дискуссионного форума «Манамский диалог», наследный принц Королевсва Бахрейн Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа призвал Израиль и Палестину освободить заложников.
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