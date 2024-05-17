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За рулем

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Вязкое масло спасет от масложора? — И да, и нет

Вязкое масло спасет от масложора? — И да, и нет

Эксперты «За рулем» продолжают отвечать на вопросы наших читателей, и на этот раз нас спросили о возможности заливать более вязкое масло в двигатели, чтобы устранить тем самым масложор или отсрочить капремонт старого двигателя.

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