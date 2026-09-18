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Сирота из Жанаозена через суд восстановил очередь на жилье

Сирота из Жанаозена через суд восстановил очередь на жилье

Жителя Жанаозена восстановили в очереди на получение жилья по категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

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