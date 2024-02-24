Daily Mail: долгожители часто употребляют фасоль и ферментированные продукты

Американский исследователь феномена долгожительства и автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер рассказал, что ферментированные продукты и разнообразие растительной пищи в рационе способствуют достижению долголетия.
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