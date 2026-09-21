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Боец ВСУ Тодоров призвал выйти на новый "майдан"

Боец ВСУ Тодоров призвал выйти на новый "майдан"

Боец армии Незалежной Александр Тодоров призвал сограждан собраться на новый "майдан" 3 октября и потребовать отставки бывшего комика Владимира Зеленского вместе с его командой.

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