Боец ВСУ Тодоров призвал выйти на новый "майдан"

Боец армии Незалежной Александр Тодоров призвал сограждан собраться на новый "майдан" 3 октября и потребовать отставки бывшего комика Владимира Зеленского вместе с его командой.
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