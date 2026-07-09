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Татар-информ

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За три года работы Соцфонда в Татарстане число электронных услуг выросло до 93%

За три года работы Соцфонда в Татарстане число электронных услуг выросло до 93%

На следующей неделе, 14 июля, исполнится три года с момента создания Социального фонда России. На данный момент 93% услуг Социального фонда в Татарстане доступны онлайн, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ по РТ.

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