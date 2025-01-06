❗️В районе Евпатории нашли трех птиц в мазуте. При этом, пятен мазута в море возле города не обнаружено Глава Евпатории Александр Юрьев уточнил, что птиц уже отмыли и передали в крымский сафари-парк.
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❗️В районе Евпатории нашли трех птиц в мазуте. При этом, пятен мазута в море возле города не обнаружено Глава Евпатории Александр Юрьев уточнил, что птиц уже отмыли и передали в крымский сафари-парк.