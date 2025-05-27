«Из вернувшихся из плена бойцов не нужно делать героев»: военкор Сладков заявил, что они являются «людьми не первой доблести»

БлокнотРУ 25 мая 2025 года Минобороны РФ опубликовало видео из Беларуси, где состоялся завершающий этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000».
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