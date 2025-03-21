Политолог Мезюхо: Трамп должен заняться «политической дрессировкой» Зеленского

Если президент США Дональд Трамп взялся за урегулирование украинского конфликта, то он должен также брать на себя ответственность за «успокоение» киевского режима, заявил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.
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