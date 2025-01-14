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«Будете учить русский или бежать»: генсек НАТО предупредил европейцев

«Будете учить русский или бежать»: генсек НАТО предупредил европейцев

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