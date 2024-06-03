КамАЗ обрушился с критикой на крупнейшего российского производителя электроники "Итэлма"

На парламентских слушаниях комитета Совета Федерации в Тольятти, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин выразил недовольство деятельностью компании «Итэлма», одного из крупнейших российских производителей электроники.
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