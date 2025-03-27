Предсказано. Европейские миротворцы в Украине не будут находиться на линии фронта и не будут воевать с Россией, заявил Макрон на брифинге.
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Предсказано. Европейские миротворцы в Украине не будут находиться на линии фронта и не будут воевать с Россией, заявил Макрон на брифинге.
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