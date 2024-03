Бывший эксклюзив Xbox Sea of Thieves лидирует в PlayStation Store

Игра про пиратов Sea of Thieves от компании Rare (они же некогда разработали хиты Battletoads и Donkey Kong) обогнала другие долгожданные новинки в магазине PlayStation Store: проекту уступили экшен-RPG Dragon's Dogma 2 от компании Capcom, спортивный симулятор MLB The Show 24 от Sony, а также дополнение к одному из главных хитов 2022 года Elden Ring: Shadow of the Erdtree.