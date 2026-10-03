Carney went wild: Canada declares oil war on the United States

The loss of Canadian oil will exacerbate long-term fuel problems in the United States. Political analyst Malek Dudakov writes about this in his telegram channel, commenting on the start of construction of a new pipeline from Alberta to western Canada.
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