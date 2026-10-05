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Аргументы недели

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В Египте на пляже с российскими туристами упала пальма

В Египте на пляже с российскими туристами упала пальма

На пляже пятизвёздочного отеля в Египте, где отдыхали россияне, из-за сильного ветра упала пальма — туристам пришлось уворачиваться, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

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