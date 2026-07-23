Смертельное ДТП произошло на дороге к Оптиной Пустыни

Смертельное ДТП произошло вечером 22 июля на территории Козельского округа. По предварительным данным калужской Госавтоинспекции, на 6 км автодороги "Оптина Пустынь - Нижние Прыски" 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat Variant не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.