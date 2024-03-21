Несколько слов и размышлений о встрече за белым столом.

Голосование хотя и отразило чаяния и волеизъявление народа, его сплочённость и поддержку выбранному курсу, всё же конкретные решения и действия властей зависят от относительно небольшой (в соотношении с многомиллионным населением страны) группы людей.
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