PlayStation 3 служила в армии: ВВС США построили из приставок суперкомпьютер в 2010 году

В 2010 году ВВС США построили суперкомпьютер из 1760 игровых приставок Sony PlayStation 3. Он назывался Condor Cluster, обошелся в смешные 2 миллиона долларов и занял 33-е место в мировом рейтинге производительности.
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