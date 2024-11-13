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Названы города с падением цен на жилье с отменой льготной ипотеки

Названы города с падением цен на жилье с отменой льготной ипотеки

Владивосток стал лидером по снижению цен после окончания льготной ипотеки Наиболее заметно цены на первичное жилье после завершения льготной ипотеки с господдержкой снизились во Владивостоке, Красноярске, Омске и Ярославле В октябре 2024 года средняя по России цена 1 кв.

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