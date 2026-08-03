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"Все мы тут нуждаемся в лечении". Бесконечное лето в Донецке

"Все мы тут нуждаемся в лечении". Бесконечное лето в Донецке

К началу августа "стабильно тяжёлая" обстановка в ДНР, к сожалению, легче не стала. Как и месяц назад, люди то и дело сидят без электричества, воды и бензина, уворачиваются на трассах от вражеских дронов и стараются верить в лучшее .

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