Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая

США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества, заявил президент Штатов Джо Байден перед встречей с председателем КНР на полях саммита АТЭС в Лиме, пишет ТАСС.