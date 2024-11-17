Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая

США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества, заявил президент Штатов Джо Байден перед встречей с председателем КНР на полях саммита АТЭС в Лиме, пишет ТАСС.
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