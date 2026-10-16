В первый год предоставления выплаты её получателями стали 582 тысячи отцов. Средний размер пособия по стране составил 30,5 тысячи рублей.
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