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Вся доктрина «санкций» в случае с Россией провальна

Вся доктрина «санкций» в случае с Россией провальна

Автор Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки Идея санкций предполагает, что есть какое-то моральное сообщество, которое налагает на провинившегося санкции, после чего тот раскаивается и возвращается в моральное сообщество очищенным.

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