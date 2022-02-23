Вся доктрина «санкций» в случае с Россией провальна

Автор Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки Идея санкций предполагает, что есть какое-то моральное сообщество, которое налагает на провинившегося санкции, после чего тот раскаивается и возвращается в моральное сообщество очищенным.
Автор Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки Идея санкций предполагает, что есть какое-то моральное сообщество, которое налагает на провинившегося санкции, после чего тот раскаивается и возвращается в моральное сообщество очищенным.
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