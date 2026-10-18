«Откуда есть пошел русский триколор?»Как мы оказались под этим флагом?Каждый гражданин России, имеющий в школьном аттестате по истории твердую «четверку», знает, что российский триколор появился у нас благодаря Петру Великому.
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какая чушь
Получается что триколор это немецко-голландский торговый флаг? Или я что то не допонял?