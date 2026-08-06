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WP: Счетная палата США выявила проблемы с отчетностью DOGE об экономии бюджета

WP: Счетная палата США выявила проблемы с отчетностью DOGE об экономии бюджета

Счетная палата США (GAO) обнаружила, что значительная доля экономии бюджетных средств, заявленной Департаментом государственной эффективности (DOGE), не может быть проверена из-за непрозрачных методов расчета и отсутствия подтверждающих данных.

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