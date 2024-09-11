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Реабилитолог Одинцев подсказал 10 вещей для укрепления иммунитета

Реабилитолог Одинцев подсказал 10 вещей для укрепления иммунитета

Иммунная система — сложный и удивительно эффективный механизм, который защищает нас от болезней. Она подобна армии, готовой в любой момент отразить атаки врагов — вирусов, бактерий и других вредоносных микроорганизмов.

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