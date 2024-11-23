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Царьград

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"Сегодня у меня праздник!": Александр Маршал повстречал друга в Новосибирске

"Сегодня у меня праздник!": Александр Маршал повстречал друга в Новосибирске

В концертном зале вместе с остальными зрителями оказался актёр Александр Михайлов.Известный исполнитель Александр Маршал во время концерта в Новосибирске сказал, что встретил в столице Сибири близкого друга.

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