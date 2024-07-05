Альберт Хабибуллин: «Основы, которые были заложены в Конституции Татарстана, сохранились»

О роли Конституции Татарстана, принятой в 90-е годы, «фишках» самообложения, институте экспертов, необходимости изменений границ муниципалитетов в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ Альберт Хабибуллин.
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