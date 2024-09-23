"ВНЕШНЕ ВСЁ ХОРОШО, А ВНУТРИ - ГАДОСТЬ": ОХЛОБЫСТИН СЧИТАЕТ, ЧТО "МИР НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ". НО РОССИЯ ПОМОЖЕТ

Мы стали мещанами, и это нас сжирает. Но надо перестать бояться самих себя и понять, что русские - нация с мессианской миссией и жить вне её мы не можем.
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