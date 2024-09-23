Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Татьяна Романова
    Какие отвратительные рожи. А пугачиха блох что ли ищет в парике?Макаревича из Изр...
  • Сергей Алексеев
    Чистить театры и министерство культуры будем когда жареный петух в задницу клюнет??? Себя не уважать, посещать театры...Макаревича из Изр...
  • Андрей
    человек дерьмо актёр дерьмо ,но еврей и сволочь .Таким наши театры рады.Макаревича из Изр...

"ВНЕШНЕ ВСЁ ХОРОШО, А ВНУТРИ - ГАДОСТЬ": ОХЛОБЫСТИН СЧИТАЕТ, ЧТО "МИР НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ". НО РОССИЯ ПОМОЖЕТ

"ВНЕШНЕ ВСЁ ХОРОШО, А ВНУТРИ - ГАДОСТЬ": ОХЛОБЫСТИН СЧИТАЕТ, ЧТО "МИР НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ". НО РОССИЯ ПОМОЖЕТ

Мы стали мещанами, и это нас сжирает. Но надо перестать бояться самих себя и понять, что русские - нация с мессианской миссией и жить вне её мы не можем.

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