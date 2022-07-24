Следственный комитет организовал проверку после гибели женщины во время потопа в Сочи

Следственный комитет инициировал проверку по факту гибели женщины во время потопа в Сочи. В ведомстве установили, что из-за дождя одну из припаркованных машин смыло водой, а потерпевшая оказалась заблокирована между авто и дорожным ограждением.
Следственный комитет инициировал проверку по факту гибели женщины во время потопа в Сочи. В ведомстве установили, что из-за дождя одну из припаркованных машин смыло водой, а потерпевшая оказалась заблокирована между авто и дорожным ограждением.
Свежие комментарии