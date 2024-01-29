Сегодня в Молдове отмечается День работника прокуратуры

29 января в Республике Молдова ежегодно отмечается День работника прокуратуры, сообщает Noi.md. По этому случаю Ион Мунтяну, исполняющий обязанности генерального прокурора, поздравил и пожелал крепкого здоровья всему составу прокуроров, государственных служащих и всем тем, кто посвящает свою жизнь работе в прокуратуре.