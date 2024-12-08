За чем следить инвестору на этой неделе

Хотя на прошлой неделе было несколько негативных заявлений для рынка (министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дивиденды не заложены в стратегию «Газпрома» на следующий год, глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще раз подчеркнула намерение долго держать ключевую ставку высокой), паники на фондовой бирже нет, отметили аналитики «Финам».
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