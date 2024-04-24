«Есть желание»: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС

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Комментарии
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Александр Свитайло
Было бы замечательно, если бы создали свою собственную платежную систему, как западные VISA и Mastercard. Назвать можно BRICS Pay, и чтобы она была обязательной для приема у всех новых и старых членов БРИКС, так же, как и свои, национальные системы, типа российской МИР или китайской UNION Pay. Думаю, что это решило бы многие финансовые проблемы расчетов не только внутри союза, но и с другими странами.
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