В Бельгии призвали Евросоюз ввести санкции против Израиля

В Бельгии призвали страны Евросоюза ввести санкции против Израиля. С таким заявлением в социальной сети выступила заместитель премьер-министра страны Петра Де Суттер на фоне потенциального обострения конфликта на Ближнем Востоке.
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