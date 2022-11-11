smi.today
Вертолёты Ка-52 в СВО работают за пределами технических характеристик

Характеристики, заложенные при производстве, превзошли российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной военной операции, 11 ноября со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

