Вертолёты Ка-52 в СВО работают за пределами технических характеристик

Характеристики, заложенные при производстве, превзошли российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной военной операции, 11 ноября со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии