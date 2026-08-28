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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В НБА считают, что Брэндин Подземски стоит около 18-19 млн в год

« Голден Стэйт » начал переговоры по продлению защитника Брэндина Подземски . Защитник набирал 14 очков, 5,2 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата за 28,7 минуты в среднем при 37,3% точности из-за дуги, не пропустив ни одного матча.

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