В НБА считают, что Брэндин Подземски стоит около 18-19 млн в год

« Голден Стэйт » начал переговоры по продлению защитника Брэндина Подземски . Защитник набирал 14 очков, 5,2 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата за 28,7 минуты в среднем при 37,3% точности из-за дуги, не пропустив ни одного матча.
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