05,10,24 Сватово - Макеевка Позиционные боевые действия в районе Сватово. Штурм высоты 168,6. Передовая позиция ВС РФ на склоне высоты западнее Макеевки под обстрелом со стороны ВСУ.
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05,10,24 Сватово - Макеевка Позиционные боевые действия в районе Сватово. Штурм высоты 168,6. Передовая позиция ВС РФ на склоне высоты западнее Макеевки под обстрелом со стороны ВСУ.
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