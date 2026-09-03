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Кирилл Серебренников показал свежее фото Аллы Пугачевой без макияжа

Кирилл Серебренников показал свежее фото Аллы Пугачевой без макияжа

Режиссер Кирилл Серебренников, недавно побывавший в Латвии, выложил в своем блоге фотографию с певицей Аллой Пугачевой без макияжа.

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