Путин в День города присвоил звание Героя Труда Собянину

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Сергею Собянину. В указе президента говорится, что это сделано за особые заслуги мэра в решении социально-экономических вопросов города Москвы.
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