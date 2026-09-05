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Путин в День города присвоил звание Героя Труда Собянину

Путин в День города присвоил звание Героя Труда Собянину

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Сергею Собянину. В указе президента говорится, что это сделано за особые заслуги мэра в решении социально-экономических вопросов города Москвы.

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