Особняк, который арендовал чемпион НБА Шакил О’Нил, выставили на продажу

Общая площадь особняка, где жил известный баскетболист, более 1 тыс. кв. м, а на прилегающей территории расположена баскетбольная площадка Особняк в американском городке Ричфилд (штат Огайо), который в свое время арендовал звезда Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил, выставлен на продажу.