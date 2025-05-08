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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Особняк, который арендовал чемпион НБА Шакил О’Нил, выставили на продажу

Особняк, который арендовал чемпион НБА Шакил О’Нил, выставили на продажу

Общая площадь особняка, где жил известный баскетболист, более 1 тыс. кв. м, а на прилегающей территории расположена баскетбольная площадка Особняк в американском городке Ричфилд (штат Огайо), который в свое время арендовал звезда Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил, выставлен на продажу.

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